Видео: Рафаэль Надаль поднял над головой 14-й кубок «Ролан Гаррос»
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Бывшая первая ракетка мира и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль (5) отпраздновал победу на Открытом чемпионате Франции 2022 года.
Напомним, в финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда (8) и стал в возрасте 36 лет старейшим победителем турнира в истории.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Ролан Гаррос».
Призовой фонд Открытого чемпионата Франции в этом году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу «Ролан Гаррос» Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).
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