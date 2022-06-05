Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Рафаэль Надаль поднял над головой 14-й кубок «Ролан Гаррос»

Видео: Рафаэль Надаль поднял над головой 14-й кубок «Ролан Гаррос»
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль (5) отпраздновал победу на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

Напомним, в финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда (8) и стал в возрасте 36 лет старейшим победителем турнира в истории.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Ролан Гаррос».

Призовой фонд Открытого чемпионата Франции в этом году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу «Ролан Гаррос» Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).

Новость по теме
Рафаэль Надаль обыграл Каспера Рууда, в 14-й раз победив на «Ролан Гаррос»
Ну и рекордище! Великий Рафаэль Надаль взял в Париже 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й «Шлем» Ну и рекордище! Великий Рафаэль Надаль взял в Париже 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022