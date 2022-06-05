Надаль целовал кубок и праздновал победу под овации трибун. Фото финала «Ролан Гаррос»

Завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции 2022 года. Пятая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль (5) встретился с восьмым номером рейтинга норвежцем Каспером Руудом.
Победу со счётом 6:3, 6:3, 6:0 одержал Рафаэль Надаль. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.
Для 36-летнего испанца этот финал стал 14-м в рамках «Ролан Гаррос». Он одержал победы во всех 14 случаях. Всего он играл в 30 решающих матчах в рамках турниров «Большого шлема». Он одержал 22 победы и уступил восемь раз: Новаку Джоковичу (4), Роджеру Федереру (3) и Стэну Вавринке (1).
Лучшие фото с мужского финала «Ролан Гаррос» между Рафаэлем Надалем и Каспером Руудом — в фотоподборке «Чемпионата».
Победитель «Ролан Гаррос» — 2022 Рафаэль Надаль обратился к публике после победы в финале турнира.
«Я должен сказать спасибо моей команде, семье. В этом году происходят невероятные вещи. Без вас всё это стало бы невозможным. Особенно с травмами. Если бы не вы, то я бы уже давно закончил с теннисом, огромное спасибо.
Хочу обратиться ко всем присутствующим на «Ролан Гаррос» и к Федерации тенниса Франции: вы заставляете чувствовать меня здесь как дома. Невозможно описать те чувства, которые я испытываю. Это то, во что бы я не поверил, что я буду конкурентоспособным здесь в 36 лет. Это значит всё для меня», — сказал Надаль после матча.
- 5 июня 2022
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