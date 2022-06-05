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Карлос Алькарас прокомментировал 14-ю победу Надаля на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас прокомментировал 14-ю победу Надаля на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира и победитель двух турниров серии «Мастерс», испанец Карлос Алькарас прокомментировал в социальных сетях победу соотечественника Рафаэля Надаля (5) на Открытом чемпионате Франции – 2022, ставшую для него 14-й в карьере.

«Просто невероятно, Рафаэль Надаль! 14-кратный победитель «Ролан Гаррос». Поздравляю!» – написал Алькарас.

Напомним, на минувшем «Ролан Гаррос» Алькарас дошёл до четвертьфинала, где уступил по итогам четырёх сетов третьей ракетке мира немцу Александру Звереву.

Призовой фонд турнира в этом году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).

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