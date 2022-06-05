Видеообзор исторической победы Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос» — 2022

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль (5) в 14-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда (8). Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Roland Garros.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43 млн. Надаль, в начале июня отметивший 36-летие, стал старейшим победителем турнира в истории. В целом же это его 22-я победа на турнирах «Большого шлема» из 30 финалов.

На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).