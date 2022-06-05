Фото: король Испании поздравил Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Франции
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Король Испании Филипп VI, посетивший финал Открытого чемпионата Франции – 2022, который состоялся сегодня, 5 мая, поздравил бывшую первую ракетку мира Рафаэля Надаля (5) с исторической 14-й победой в карьере.
Напомним, в финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда (8) и стал старейшим победителем турнира в истории.
Призовой фонд турнира в этом году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу Рафаэль Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).
Ранее на победу Надаля отреагировал 6-й номер мирового рейтинга Карлос Алькарас.
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