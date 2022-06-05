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«Я выступал на уколах». Надаль рассказал о проблемах со стопой после победы на «РГ»

«Я выступал на уколах». Надаль рассказал о проблемах со стопой после победы на «РГ»
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Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о травме стопы, с которой ему пришлось выступать на Открытом чемпионате Франции – 2022.

«Я продолжу искать решения проблем со стопой. Прошедшие две недели получились удивительными, и по понятным причинам я не хотел говорить об этом на турнире. Сейчас же я могу об этом сказать. Ведь к соперникам нужно относиться уважительно, не так ли?

Я смог отыграть две недели в экстремальных условиях. Мне пришлось выступать на уколах, чтобы успокоить ногу. Именно поэтому я смог выступить. Я не чувствовал ногу, у моего врача получилось поставить обезболивающее в нерв. Хотя это делает серьёзным риск подвернуть лодыжку. Но все понимают, как много значит для меня «Ролан Гаррос», – сказал Надаль на пресс-конференции.

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