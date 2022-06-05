Рафаэль Надаль высказался о возможности выступления на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, сегодня, 5 мая, одержавший 14-ю победу на Открытом чемпионате Франции, высказался о возможности выступления на Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.

«Я выступлю на Уимблдоне, если моё тело будет к нему готово. Это всё, что я могу сказать. Уимблдон – не тот турнир, который я хотел бы пропускать. Никто не хочет пропускать Уимблдон. На этом турнире я пережил потрясающие эмоции и многого добился. Но сейчас я не смогу ответить на вопрос. Посмотрим, как пройдёт лечение [стопы]», – сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, ранее был опубликован мужской заявочный лист на Уимблдон-2022, организаторы которого отстранили российских и белорусских игроков от участия. Позднее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков.