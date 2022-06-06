Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек поцеловала кубок «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни

Ига Свёнтек поцеловала кубок «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях пост после победы на Открытом чемпионате Франции – 2022. Напомним, в финале соревнований Свёнтек обыграла со счётом 6:1, 6:3 американку Кори Гауфф (18) и стала двукратной победительницей соревнований.

«Мгновения благодарности в Париже», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Победа над Гауфф сделала Свёнтек рекордсменкой XXI века по числу выигранных матчей подряд – 35. По этому показателю полька опередила легендарную американку Серену Уильямс и догнала её старшую сестру – Винус Уильямс. Также за турнир Свёнтек заработала около $ 2,4 млн, а её призовые за нынешний сезон превысили $ 6 млн.

Ранее в интервью Свёнтек обратилась к украинцам, высказав слова поддержки.

Новость по теме
Чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек обратилась к украинцам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022