Ига Свёнтек поцеловала кубок «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях пост после победы на Открытом чемпионате Франции – 2022. Напомним, в финале соревнований Свёнтек обыграла со счётом 6:1, 6:3 американку Кори Гауфф (18) и стала двукратной победительницей соревнований.

«Мгновения благодарности в Париже», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Победа над Гауфф сделала Свёнтек рекордсменкой XXI века по числу выигранных матчей подряд – 35. По этому показателю полька опередила легендарную американку Серену Уильямс и догнала её старшую сестру – Винус Уильямс. Также за турнир Свёнтек заработала около $ 2,4 млн, а её призовые за нынешний сезон превысили $ 6 млн.

Ранее в интервью Свёнтек обратилась к украинцам, высказав слова поддержки.