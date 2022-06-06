Стефанос Циципас поздравил Рафаэля Надаля с 14-й победой на Открытом чемпионате Франции

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас поздравил испанца Рафаэля Надаля с 14-й победой на Открытом чемпионате Франции. В финале нынешнего розыгрыша Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда и стал старейшим победителем турнира в истории.

«Поздравляю с выдающимся достижением, Рафаэль Надаль. Всё это лишь показывает, на что способны упорная работа, страсть и желание никогда не сдаваться. Ты вложился своим временем, сердцем и душой, и твоя настойчивость принесла тебе 14-й титул», – написал Циципас в социальных сетях.

На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).