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Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича, возглавляющего мировую классификацию. В предыдущей версии рейтинга разрыв между ними составлял 680 очков, теперь он равен 610 очкам.

Рафаэль Надаль, выигравший «Ролан Гаррос», поднялся с пятого на четвёртое место, обойдя Стефаноса Циципаса. Каспер Рууд, вышедший в финал турнира, поднялся на две строчки и стал шестым. Андрей Рублёв опустился с седьмого на восьмое место, Карен Хачанов поднялся с 25-го на 23-е, Аслан Карацев — с 41-го на 40-е.

Полный рейтинг доступен на "Чемпионате".

Рейтинг ATP. 6 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8770.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8160.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7795.
4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7525.
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6100.
6 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050.
7 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 5005.
8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4260.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3955.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805...
23 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1755…
40 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1128.

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