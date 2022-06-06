Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича, возглавляющего мировую классификацию. В предыдущей версии рейтинга разрыв между ними составлял 680 очков, теперь он равен 610 очкам.

Рафаэль Надаль, выигравший «Ролан Гаррос», поднялся с пятого на четвёртое место, обойдя Стефаноса Циципаса. Каспер Рууд, вышедший в финал турнира, поднялся на две строчки и стал шестым. Андрей Рублёв опустился с седьмого на восьмое место, Карен Хачанов поднялся с 25-го на 23-е, Аслан Карацев — с 41-го на 40-е.

Полный рейтинг доступен на "Чемпионате".

Рейтинг ATP. 6 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8770.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8160.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7795.

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7525.

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6100.

6 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050.

7 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 5005.

8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4260.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3955.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805...

23 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1755…

40 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1128.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: