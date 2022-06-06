Даниил Медведев опустился на одну позицию в чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, который в предыдущей версии рейтинга занимал седьмое место, опустился на восьмую строчку. Андрей Рублёв остался шестым.
Возглавляет чемпионскую гонку ATP, как и прежде, Рафаэль Надаль, выигравший «Ролан Гаррос». Карлос Алькарас обошёл Стефаноса Циципаса в борьбе за второе место. На четвёртую строчку поднялся Каспер Рууд, дошедший до финала Открытого чемпионата Франции. Андрей Рублёв остался шестым, Карен Хачанов поднялся с 28-го места на 25-е, Аслан Карацев опустился с 45-го места на 53-е.
Чемпионская гонка ATP. 6 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3820.
3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3670.
4 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2280.
7 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2205.
8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 2080.
9 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1970
10 (9). Тейлор Фритц (США) — 1810…
25 (28). Карен Хачанов (Россия) — 875…
53 (45). Аслан Карацев (Россия) — 515.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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