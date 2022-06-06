Дарья Касаткина отыграла 8 мест в рейтинге WTA после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая на прошлой неделе дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, отыграла восемь строчек и поднялась на 12-е место. Вероника Кудерметова, которая проиграла Касаткиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос», поднялась с 29-го на 24-е место.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек, выигравшая турнир. На второе место поднялась эстонка Анетт Контавейт, отыгравшая три строчки. Кори Гауфф, проигравшая Свёнтек в финале «Ролан Гаррос», вышла на 13-е место, а чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года Барбора Крейчикова, проигравшая в первом круге в 2022 году, провалилась на 14-ю строчку.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 6 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко.

2 (5). Анетт Контавейт (Эстония)— 4326.

3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245.

4 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4150.

5 (3). Мария Саккари (Греция) — 4016.

6 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3966.

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678.

8 (11). Джессика Пегула (США) — 3255.

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3255.

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060…

12 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2765.

13 (23). Кори Гауфф (США) — 2756.

14 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2642…

24 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1945…

28 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 1650…

30 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1526.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: