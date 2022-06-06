Дарья Касаткина поднялась на седьмое место в чемпионской гонке WTA, Кудерметова стала 10-й

WTA опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос», отыграла восемь мест и стала седьмой. Вероника Кудерметова, проигравшая Касаткиной в четвертьфинале, поднялась с 14-го на 10-е место.

Возглавляет гонку, как и прежде, полька Ига Свёнтек, выигравшая Открытый чемпионат Франции. Кори Гауфф, проигравшая Свёнтек в финале, отыграла сразу 17 строчек и стала четвёртой.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 6 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2520.

3 (5). Джессика Пегула (США) — 2232.

4 (21). Кори Гауфф (США) — 2077.

5 (3). Паула Бадоса (Испания) — 2007.

6 (4). Мария Саккари (Греция) — 1936.

7 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 1911.

8 (6). Даниэль Коллинз (США) — 1756.

9 (8). Мэдисон Кис (США) — 1623.

10 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 1573…

22 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 981…

49 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 498…

52 (44). Людмила Самсонова (Россия) — 481.

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