Дарья Касаткина поднялась на седьмое место в чемпионской гонке WTA, Кудерметова стала 10-й

WTA опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос», отыграла восемь мест и стала седьмой. Вероника Кудерметова, проигравшая Касаткиной в четвертьфинале, поднялась с 14-го на 10-е место.
Возглавляет гонку, как и прежде, полька Ига Свёнтек, выигравшая Открытый чемпионат Франции. Кори Гауфф, проигравшая Свёнтек в финале, отыграла сразу 17 строчек и стала четвёртой.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Чемпионская гонка WTA. 6 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2520.
3 (5). Джессика Пегула (США) — 2232.
4 (21). Кори Гауфф (США) — 2077.
5 (3). Паула Бадоса (Испания) — 2007.
6 (4). Мария Саккари (Греция) — 1936.
7 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 1911.
8 (6). Даниэль Коллинз (США) — 1756.
9 (8). Мэдисон Кис (США) — 1623.
10 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 1573…
22 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 981…
49 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 498…
52 (44). Людмила Самсонова (Россия) — 481.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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