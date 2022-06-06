Дмитрий Турсунов объявил о разрыве с Анетт Контавейт, впервые ставшей второй ракеткой мира

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов объявил о прекращении сотрудничества с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт. Сегодня, 6 июня, WTA опубликовала новую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде, в котором Контавейт впервые поднялась на второе место.

«Хотел бы объявить, что мы с Анетт не будем продолжать сотрудничество. Хочу поблагодарить Анетт за предоставленную возможность, поздравить с высоким рейтингом в карьере и пожелать ей удачи в дальнейшем.

Я горжусь проделанной работой и немного грущу. Но иногда хорошим вещам приходит конец. Ещё раз благодарю — и желаю удачи», — написал Турсунов в своём «твиттере».

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: