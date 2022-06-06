Рафаэль Надаль обратился к болельщикам после победы в финале «Ролан Гаррос»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к болельщикам, после того как одержал победу в финале Открытого чемпионата Франции. Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

Испанец опубликовал пост в своих социальных сетях, поблагодарив поклонников за поддержку.

«Очень-очень счастлив! Большое спасибо! Всем моим поклонникам по всему миру — спасибо», — написал Рафаэль.

Также Надаль обратился к Рууду.

«Потрясающий турнир, Каспер. Очень рад за тебя — и всего наилучшего!» — добавил Надаль.

Напомним, Рафаэль Надаль в 14-й раз завоевал титул на «Ролан Гаррос».

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