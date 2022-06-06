В WTA одной фразой отреагировали на фото Иги Свёнтек с кубком «Ролан Гаррос»

Пресс-служба WTA оставила комментарий под постом первой ракетки мира 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек, которая в минувшие выходные одержала победу в финале Открытого чемпионата Франции. Ранее Свёнтек показала, как поцеловала кубок «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни, и подписала фото: «Мгновения благодарности в Париже».

«И это всё на самом деле», — отмечается в комментарии пресс-службы WTA.

Фото: из личного архива иги свёнтек

Победа над Кори Гауфф сделала Свёнтек рекордсменкой XXI века по числу выигранных матчей подряд: 35. По этому показателю полька опередила легендарную американку Серену Уильямс и догнала её старшую сестру Винус Уильямс. Также за турнир Свёнтек заработала около $ 2,4 млн, а её призовые за нынешний сезон превысили $ 6 млн.

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