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«Лечение началось». Александр Зверев, сильно травмировавшийся на «РГ», показал свежее фото

«Лечение началось». Александр Зверев, сильно травмировавшийся на «РГ», показал свежее фото
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, который получил травму в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем, опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях.

«Лечение началось», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива александра зверева

Напомним, во втором сете встречи с Надалем при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Зверев получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он досрочно завершает поединок. Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета. Матч завершился победой Надаля (7:6 (10:8), 6:6 Rt). Рафаэль впоследствии выиграл и финал, победив Каспера Рууда.

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