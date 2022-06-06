Ига Свёнтек опубликовала мотивирующий пост после победы на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала мотивирующий пост в соцсетях. 4 июня Свёнтек обыграла американку Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата Франции, повторив своё достижение 2020 года.

«Одна важная вещь, которую я усвоила за эти два года, — знать, что всё, что вы можете делать и контролировать, — только ваша работа. Ваши усилия, ваша преданность делу. Это то, что мы пытаемся делать с моей командой каждый день, день за днём и шаг за шагом. Иногда это маленькие шаги, а иногда — огромные.

И вот для нас настал такой прекрасный момент с таким удивительным совместным достижением. Пришло время остановиться на мгновение, насладиться этим, поставить паузу, расслабиться, оценить каждую мелочь.

Спасибо, теннис! Порой ты бросаешь мне вызов. Но я ценю всё, что ты мне даёшь», — написала Ига.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: