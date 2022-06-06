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Крис Эверт: думаю, этот титул на «Ролан Гаррос» — самый важный для Надаля

Крис Эверт: думаю, этот титул на «Ролан Гаррос» — самый важный для Надаля
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт высказалась о победе испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Накануне он обыграл в финале норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

«Два года назад я думала, что Новак Джокович будет лидировать по количеству побед на турнирах «Большого шлема», он был первой ракеткой мира, а Рафа побеждал на «Ролан Гаррос». Мы не знали, может ли он побеждать и на харде.

Но теперь он на два титула впереди. Похоже, что его тело выдерживает нагрузки. Я думаю, что этот титул — самый важный для него. Четыре или пять недель назад даже не было уверенности, что он сыграет на «Ролан Гаррос». Но он вернулся», — цитирует Эверт Eurosport.

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