У Рафаэля Надаля теперь 22 титула ТБШ. Догонит ли его Новак Джокович, у которого 20?
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», победив в финале Открытого чемпионата Франции Каспера Рууда. Он ещё дальше оторвался от серба Новака Джоковича, у которого 20 титулов ТБШ. Столько же титулов на мэйджорах у швейцарца Роджера Федерера.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Догонит ли Надаля Джокович?»
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Напомним, 36-летний испанец выиграл свой 14-й «Ролан Гаррос», всего на его счету 22 титула «Большого шлема». Также Надаль, отметивший 36-летие, стал самым возрастным победителем «Ролан Гаррос» в истории мужского турнира.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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