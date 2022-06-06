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Хенмэн оценил шансы Надаля одержать победу на Уимблдоне

Хенмэн оценил шансы Надаля одержать победу на Уимблдоне
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Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн высказался о победе испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Накануне, 5 июня, он в финале обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

«Если Надаль здоров, что не так просто в его условиях, может ли он выиграть Уимблдон? На мой взгляд, безусловно! Это очень интересное время. Будет любопытно посмотреть на то, кто в итоге выиграет больше всех титулов на турнирах «Большого шлема». Ещё несколько лет назад я думал, что Джокович. Но теперь между ними уже есть разрыв. Думаю, что у Надаля великолепный шанс. Надеюсь, что Рафа сможет сыграть на траве.

Но то, как он отыграл на «Ролан Гаррос», стало очередным мастер-классом. Не стоит забывать, что он побеждал и в Австралии», — цитирует эксперта Eurosport.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:

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