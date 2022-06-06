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Виландер: думаю, что это самая приятная победа Надаля в карьере на «Ролан Гаррос»

Виландер: думаю, что это самая приятная победа Надаля в карьере на «Ролан Гаррос»
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», а ныне телеэксперт Матс Виландер прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Накануне, 5 июня, Надаль в финале турнира «Большого шлема» обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

«Я думаю, что это самый приятный титул, который Рафа выиграл на «Ролан Гаррос». Начнём с того, что он даже не знал, сможет ли вообще сыграть на турнире.

Давайте думать не о 14 победах на «Ролан Гаррос», а о 22 титулах на турнирах «Большого шлема». Сейчас он обходит Роджера Федерера и Новака Джоковича. Поэтому велика вероятность, что он будет величайшим теннисистом в истории. В то же время Надаль очень скромен», — приводит слова Виландера Eurosport.

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