Виландер: думаю, что это самая приятная победа Надаля в карьере на «Ролан Гаррос»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», а ныне телеэксперт Матс Виландер прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Накануне, 5 июня, Надаль в финале турнира «Большого шлема» обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.



«Я думаю, что это самый приятный титул, который Рафа выиграл на «Ролан Гаррос». Начнём с того, что он даже не знал, сможет ли вообще сыграть на турнире.



Давайте думать не о 14 победах на «Ролан Гаррос», а о 22 титулах на турнирах «Большого шлема». Сейчас он обходит Роджера Федерера и Новака Джоковича. Поэтому велика вероятность, что он будет величайшим теннисистом в истории. В то же время Надаль очень скромен», — приводит слова Виландера Eurosport.