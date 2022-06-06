Джон Макинрой: проведу эфир на голове, если кто-нибудь приблизится к рекорду Рафы на «РГ»

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой высказался о победе испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Надаль в 14-й раз выиграл этот турнир, также он стал 22-кратным победителем турниров «Большого шлема».



«Большинство людей думали, что Джокович будет лидером по титулам на ТБШ, но потом произошла австралийская история. Не думаю, что Новак ожидал, что Рафа выиграет Australian Open. Но Рафа дал свой ответ.



Если когда-нибудь кто-нибудь приблизится к рекорду Надаля на «Ролан Гаррос», я проведу весь эфир, стоя на голове. Но этого никогда не случится. Больше никто не выиграет один из «Шлемов» столько раз. Так что наслаждайтесь».

В финале «Ролан Гаррос» Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.