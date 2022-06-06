Легендарный Род Лэйвер обратился к Рафаэлю Надалю после его победы в финале «Ролан Гаррос»

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде 83-летний австралиец Род Лэйвер обратился к 22-кратному победителю ТБШ, бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. Вчера, 5 июня, 36-летний Надаль со счётом 6:3, 6:3, 6:0 обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата Франции. Это его 14-й титул на «Ролан Гаррос».
«Поздравляю Рафаэля Надаля: 14 титулов Открытого чемпионата Франции и 22 мэйджора. Безупречное выступление подытожило изнурительные две недели.
Надеюсь, ты сейчас отдохнёшь немного — на полпути к «Шлему»!» — написал Лэйвер в своём «твиттере».
Надаль победил и на Открытом чемпионате Австралии. Таким образом, он может собрать календарный «Большой шлем». Для этого ему необходимо выиграть Уимблдон и US Open в июле и сентябре соответственно.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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