Анетт Контавейт назвала причину разрыва с тренером Дмитрием Турсуновым

Вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт объяснила, почему было принято решение о прекращении сотрудничества с бывшим российским теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым. По словам Контавейт, всё дело в том, что Турсунову, у которого российский паспорт, стало трудно получать визы в те или иные страны.

«Причина в том, что из-за того, что у него российский паспорт, ему в данный момент очень сложно получать визы. Он не может ездить со мной на многие турниры. Я по-прежнему чувствую, что мне нужен тренер, который может сопровождать меня и у которого не так много практических проблем.

Хочу поблагодарить его за очень успешное и хорошее сотрудничество. Я ему очень благодарна», — приводит слова Контавейт эстонское издание ERR.

Сегодня, 6 июня, Анетт Контавейт впервые стала второй ракеткой мира.

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