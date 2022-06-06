Тренер Джоковича Горан Иванишевич: меня беспокоит матч Новака с Надалем. Я не могу спать

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, прокомментировал поражение подопечного от Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Джокович проиграл Надалю со счётом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 4 часа 14 минут.
«Не могу сказать, что я разочарован, но мне грустно. Это не был идеальный матч с обеих сторон. Рафа не провёл зрелищного матча, но язык тела всё решил, от первого до последнего очка. Язык тела Рафы и язык тела Новака.
Мы ещё не разговаривали. Вот почему меня так беспокоит этот матч, я не могу спать. Что было бы, если бы он выиграл четвёртый сет, никто не знает. Но это просто старое доброе «а что, если».
Может быть, было бы по-другому, может быть, и не было бы, но я до сих пор не понимаю, что там с языком тела и нехваткой энергии. У Новака было слишком много взлётов и падений, в то время как Рафа был последователен и абсолютно заслужил победу в том матче», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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