Каспер Рууд: буду рассказывать внукам, что играл в финале «Ролан Гаррос» с Надалем
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Норвежский теннисист Каспер Рууд эмоционально высказался о поражении в финале «Ролан Гаррос». Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 3:6, 0:6. Для Надаля эта победа стала уже 14-й в карьере на «Ролан Гаррос».
«Хотелось, чтобы матч был более равным. Но в итоге я всё равно смогу сказать однажды моим внукам, что играл с Рафой на главном корте в финале «Ролан Гаррос». Они спросят меня: «Вау, это правда? Ты играл?» И я скажу: «Да, так и было». Я буду наслаждаться этим моментом всю свою жизнь», — сказал Рууд на пресс-конференции после матча.
Надаль стал 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он является рекордсменом по этому показателю среди мужчин. По 20 титулов — у серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.
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