Каспер Рууд: буду рассказывать внукам, что играл в финале «Ролан Гаррос» с Надалем

Норвежский теннисист Каспер Рууд эмоционально высказался о поражении в финале «Ролан Гаррос». Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 3:6, 0:6. Для Надаля эта победа стала уже 14-й в карьере на «Ролан Гаррос».



«Хотелось, чтобы матч был более равным. Но в итоге я всё равно смогу сказать однажды моим внукам, что играл с Рафой на главном корте в финале «Ролан Гаррос». Они спросят меня: «Вау, это правда? Ты играл?» И я скажу: «Да, так и было». Я буду наслаждаться этим моментом всю свою жизнь», — сказал Рууд на пресс-конференции после матча.



Надаль стал 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он является рекордсменом по этому показателю среди мужчин. По 20 титулов — у серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.