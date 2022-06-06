Калинская вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче первого круга травяного турнира она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 7:6 (7:5), 6:3.



Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. Во втором сете матч прерывался из-за дождя.



86-я ракетка мира Калинская дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Ламенс, занимающая 173-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.



В следующем круге Калинская сыграет с победителем матча Мэдисон Бренгл (США) — Белинда Бенчич (Швейцария). Эта встреча состоится завтра, 7 июня.