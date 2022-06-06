Ига Свёнтек: на Уимблдоне не буду думать о моей победной серии

Польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая победительницей «Ролан Гаррос», призналась, что на Уимблдоне не будет думать о своей впечатляющей серии. Первая ракетка мира одержала 35 побед подряд. В финале турнира она обыграла американку Кори Гауфф.



«Когда я отправлюсь на Уимблдон, я буду думать лишь о том, как пройти дальше. Не буду вспоминать о серии, потому что это не поможет мне. Я аналогичным образом настраивалась и здесь. Пыталась не думать обо всём этом, сосредоточиться на теннисе.



Но прямо сейчас, конечно, я могу немного больше думать об этом. Хотелось бы продолжить серию. Но, как мне кажется, эта глава уже закрыта, грунтовый сезон завершён. Сейчас мне хотелось бы немного отдохнуть», — цитирует Свёнтек Eurosport.

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