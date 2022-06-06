Свёнтек рассказала, как планирует отдохнуть после победы на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая победительницей «Ролан Гаррос», рассказала о ближайших планах. Первая ракетка мира призналась, что во время грунтового сезона у неё не было времени на отдых. Поэтому сейчас ей хотелось бы просто перевести дух и перезагрузиться перед Уимблдоном.
«Чем планирую заниматься? Если честно, хочу просто не заставлять себя быть мотивированной, не накачиваться эмоционально перед турниром. Просто расслабиться, не думать о соревнованиях.
Думаю, этого будет достаточно, чтобы мой мозг немного отдохнул. Я выступала на турнирах так долго без перерыва, что устала. Я наслажусь предстоящим отдыхом. Он не должен быть каким-то особенным. Я не являюсь любительницей вечеринок», — цитирует Свёнтек Eurosport.
Новость по темеИга Свёнтек: на Уимблдоне не буду думать о моей победной серии
Комментарии
- 6 июня 2022
-
16:01
-
15:44
-
15:38
-
14:50
-
14:26
-
14:20
-
13:37
-
13:22
-
12:52
-
12:44
-
11:46
-
11:32
-
11:14
-
10:32
-
10:28
-
10:17
-
09:42
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
08:51
-
08:43
-
08:29
-
08:03
-
07:48
-
07:39
-
07:26
-
07:19
-
05:58
-
04:17
-
01:04
-
00:51
-
00:36
-
00:00
- 5 июня 2022
-
23:06
Партнерский контент