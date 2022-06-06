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Свёнтек рассказала, как планирует отдохнуть после победы на «Ролан Гаррос»

Свёнтек рассказала, как планирует отдохнуть после победы на «Ролан Гаррос»
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая победительницей «Ролан Гаррос», рассказала о ближайших планах. Первая ракетка мира призналась, что во время грунтового сезона у неё не было времени на отдых. Поэтому сейчас ей хотелось бы просто перевести дух и перезагрузиться перед Уимблдоном.

«Чем планирую заниматься? Если честно, хочу просто не заставлять себя быть мотивированной, не накачиваться эмоционально перед турниром. Просто расслабиться, не думать о соревнованиях.

Думаю, этого будет достаточно, чтобы мой мозг немного отдохнул. Я выступала на турнирах так долго без перерыва, что устала. Я наслажусь предстоящим отдыхом. Он не должен быть каким-то особенным. Я не являюсь любительницей вечеринок», — цитирует Свёнтек Eurosport.

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