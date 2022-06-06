Активистку, которая приковала себя к сетке на «РГ», держали в полиции более 40 часов

Активистка, которая выбежала на корт во время матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем, была задержана полицией. Как сообщает журналист Реми Буисин, девушку продержали в полиции более 40 часов.
Активистка приковала себя к сетке. В итоге её уносили с корта. Девушку освободили лишь в воскресенье, 5 июня. Пока неизвестно, какое наказание ей грозит.
Судя по всему, девушка является активисткой международного движения по борьбе с глобальным потеплением. Спереди на её футболке написано по-английски: «У нас осталось 1028 дней».
Словами на своей одежде она отсылает к докладу ООН о климате. В нём сказано о том, что нужно ограничить глобальное потепление примерно на 1,5°С. Для этого уровень глобальных выбросов парниковых газов должен перестать расти примерно через три года («не позднее 2025 года и сократиться на 43 процента к 2030 году»).
- 6 июня 2022
-
17:39
-
17:34
-
16:42
-
16:18
-
16:11
-
16:01
-
15:44
-
15:38
-
14:50
-
14:26
-
14:20
-
13:37
-
13:22
-
12:52
-
12:44
-
11:46
-
11:32
-
11:14
-
10:32
-
10:28
-
10:17
-
09:42
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
08:51
-
08:43
-
08:29
-
08:03
-
07:48
-
07:39
-
07:26
-
07:19
-
05:58
-
04:17