Активистку, которая приковала себя к сетке на «РГ», держали в полиции более 40 часов

Активистка, которая выбежала на корт во время матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем, была задержана полицией. Как сообщает журналист Реми Буисин, девушку продержали в полиции более 40 часов.



Активистка приковала себя к сетке. В итоге её уносили с корта. Девушку освободили лишь в воскресенье, 5 июня. Пока неизвестно, какое наказание ей грозит.



Судя по всему, девушка является активисткой международного движения по борьбе с глобальным потеплением. Спереди на её футболке написано по-английски: «У нас осталось 1028 дней».

Словами на своей одежде она отсылает к докладу ООН о климате. В нём сказано о том, что нужно ограничить глобальное потепление примерно на 1,5°С. Для этого уровень глобальных выбросов парниковых газов должен перестать расти примерно через три года («не позднее 2025 года и сократиться на 43 процента к 2030 году»).