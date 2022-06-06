Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер из тюрьмы отправил сообщение Александру Звереву, травмировавшемуся на «РГ»

Борис Беккер из тюрьмы отправил сообщение Александру Звереву, травмировавшемуся на «РГ»
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер, в данный момент отбывающий тюремное наказание в Великобритании, отправил сообщение третьему номеру рейтинга ATP Александру Звереву, после того как тот получил травму в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Об этом рассказал бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра.

«Борис сказал, что следит за тем, что происходит на турнире, и желает Саше всего наилучшего и скорейшего выздоровления», — цитирует Зверева-старшего Bild, ссылаясь на эфир Eurosport.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.

Зверев не доиграл матч, пропустив Надаля в финал. А Медведев снова будет 1-й ракеткой! Зверев не доиграл матч, пропустив Надаля в финал. А Медведев снова будет 1-й ракеткой!

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022