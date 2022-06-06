Борис Беккер из тюрьмы отправил сообщение Александру Звереву, травмировавшемуся на «РГ»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер, в данный момент отбывающий тюремное наказание в Великобритании, отправил сообщение третьему номеру рейтинга ATP Александру Звереву, после того как тот получил травму в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Об этом рассказал бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра.
«Борис сказал, что следит за тем, что происходит на турнире, и желает Саше всего наилучшего и скорейшего выздоровления», — цитирует Зверева-старшего Bild, ссылаясь на эфир Eurosport.
Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
- 6 июня 2022
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