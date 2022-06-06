Радукану осторожно оценила свои шансы на травяных турнирах

Британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от травяных турниров. Спортсменка призналась, что не может причислить себя к числу фаворитов соревнований. Она выступит на турнире в Ноттингеме.
«Я горжусь тем, чего достигла в последние 12 месяцев. Я не оказываю на себя давления, а просто наслаждаюсь временем, которое провожу на корте, верю в работу, которую я делаю. Я знаю, что однажды результаты придут. Сезон турниров на траве будет весёлым.
Мне нравится играть на траве. Но, помимо меня, есть много хороших теннисисток. Результаты зависят от многих факторов — формы, того, как умеешь противостоять другим», — сказала Радукану на пресс-конференции перед турниром в Ноттингеме (Англия).
Радукану сенсационно выиграла US Open в 2021 году.
- 6 июня 2022
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