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Радукану осторожно оценила свои шансы на травяных турнирах

Радукану осторожно оценила свои шансы на травяных турнирах
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Британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от травяных турниров. Спортсменка призналась, что не может причислить себя к числу фаворитов соревнований. Она выступит на турнире в Ноттингеме.

«Я горжусь тем, чего достигла в последние 12 месяцев. Я не оказываю на себя давления, а просто наслаждаюсь временем, которое провожу на корте, верю в работу, которую я делаю. Я знаю, что однажды результаты придут. Сезон турниров на траве будет весёлым.

Мне нравится играть на траве. Но, помимо меня, есть много хороших теннисисток. Результаты зависят от многих факторов — формы, того, как умеешь противостоять другим», — сказала Радукану на пресс-конференции перед турниром в Ноттингеме (Англия).

Радукану сенсационно выиграла US Open в 2021 году.

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