Евгений Кафельников назвал Рафаэля Надаля величайшим теннисистом всех времён
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников прокомментировал 14-ю победу испанца Рафаэля Надаля (5) на Открытом чемпионате Франции.
Напомним, вчера, 5 июня, в финале соревнований Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда (8) со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и стал старейшим победителем турнира в истории.
«Величайший всех времён на данный момент. 22 титула», – написал Кафельников в социальных сетях.
Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх теннисистов из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).
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