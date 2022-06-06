Вавринка с помощью двух эмодзи отреагировал на победу Надаля на «Ролан Гаррос» — 2022

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на 22-ю победу испанца Рафаэля Надаля на турнире «Большого шлема».

Она случилась на «Ролан Гаррос» — 2022. В финале соревнований Надаль разгромила представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Это 14-й титул Рафаэля на Открытом чемпионате Франции, что является абсолютным рекордом.

Вавринка, комментируя победу Надаля, использовал два эмодзи – «кубок» и «козёл» (GOAT – величайший игрок всех времён).

Сам Вавринка также принимал участие в «Ролан Гаррос» — 2022, однако потерпел поражение уже в первом круге турнира. Он проиграл французу Корентену Муте (WC) со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 3:6.