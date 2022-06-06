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Патрик Макинрой: опишите Надаля на грунте одним словом

Патрик Макинрой: опишите Надаля на грунте одним словом
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор, американец Патрик Макинрой прокомментировал 14-ю победу испанца Рафаэля Надаля (4) на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, вчера, 5 июня, в финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда (6) и стал старейшим победителем турнира в истории.

«Одно слово для описания Рафаэля Надаля на каждом из покрытий:
Крытый хард… отлично;
Трава… великолепно;
Открытый хард… феноменально;
Грунт…???» – написал Макинрой в социальных сетях.

Победа на прошедшем «Ролан Гаррос» стала для 36-летнего Надаля 22-й на турнирах «Большого шлема», он – лучший по этому показателю. У его ближайших преследователей, серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера, по 20 побед.

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