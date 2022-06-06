Травмировавшийся на «Ролан Гаррос» Александр Зверев снялся с первого турнира

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира, немец Александр Зверев снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Соревнования пройдут с 13 по 19 июня.

Причиной отказа от участия в турнире стала травма, полученная Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.

Позднее стало известно, что у Зверева порвано несколько боковых связок на правой ноге.