Гвардиола – о 14-й победе Надаля на «РГ»: не осталось слов для описания его карьеры

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити», испанец Хосеп Гвардиола прокомментировал 14-ю победу соотечественника, Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.
«Кажется невозможным то, что он делает, учитывая все его физические проблемы. Не остаётся прилагательных, которыми можно было бы описать карьеру и достижения Рафы. После его десятой победы стало казаться, что он постарел… но он не остановился. Мне начинает казаться, что если он справится с ногой, то продолжит побеждать.
Без сомнений, он лучший испанский спортсмен в истории. Это не нуждается в обсуждении. Хотя довольно проблематично сравнивать личные и командные виды спорта. В Испании хватает хороших спортсменов, но такого долголетия, как у Рафы, не было ни у кого», – приводит слова специалиста издание Marca.
- 6 июня 2022
-
18:44
-
18:43
-
18:22
-
18:12
-
17:47
-
17:39
-
17:34
-
16:42
-
16:18
-
16:11
-
16:01
-
15:44
-
15:38
-
14:50
-
14:26
-
14:20
-
13:37
-
13:22
-
12:52
-
12:44
-
11:46
-
11:32
-
11:14
-
10:32
-
10:28
-
10:17
-
09:42
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
08:51
-
08:43
-
08:29
-
08:03
-
07:48