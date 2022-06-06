Гвардиола – о 14-й победе Надаля на «РГ»: не осталось слов для описания его карьеры

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити», испанец Хосеп Гвардиола прокомментировал 14-ю победу соотечественника, Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.

«Кажется невозможным то, что он делает, учитывая все его физические проблемы. Не остаётся прилагательных, которыми можно было бы описать карьеру и достижения Рафы. После его десятой победы стало казаться, что он постарел… но он не остановился. Мне начинает казаться, что если он справится с ногой, то продолжит побеждать.

Без сомнений, он лучший испанский спортсмен в истории. Это не нуждается в обсуждении. Хотя довольно проблематично сравнивать личные и командные виды спорта. В Испании хватает хороших спортсменов, но такого долголетия, как у Рафы, не было ни у кого», – приводит слова специалиста издание Marca.