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Беременная Элина Свитолина опубликовала новое фото

Беременная Элина Свитолина опубликовала новое фото
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Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новое фото в своих социальных сетях. Свитолина сделала селфи в машине вместе со своей собакой.

«Пусть эта неделя будет наполнена любовью, радостью, миром и благословением», — подписала фото Элина, добавив эмодзи «солнце» и «улыбающееся лицо с сердечками».

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. А чуть позже Элина и Гаэль завели собаку.

Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.

27-летняя Свитолина — бронзовый призёр Олимпиады-2022 в Токио (Япония), чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.

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