«Делаем что хотим без сожалений». Ник Кирьос опубликовал фото с Александром Бубликом

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал совместное фото с представителем Казахстана Александром Бубликом из Штутгарта (Германия).

На травяном турнире ATP-250 в Штутгарте Кирьос и Бублик принимают участие в соревнованиях в парном разряде. Ник и Александр с победы стартовали на турнире, обыграв мексиканца Ханса Хача Вердуго и австрийца Филиппа Освальда со счётом 6:2, 6:4.

«Путешествуем по всему миру, делаем что хотим без сожалений», — подписал снимок с Бубликом, а также со своей девушкой Костен Хатци Кирьос.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

В сезоне-2022 Кирьос выступил на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Хьюстоне (все — США). На Australian Open Кирьос дошёл до второго круга, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву, в Индиан-Уэллсе уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале, в Майами — Яннику Синнеру в 1/8 финала, а в Хьюстоне — американцу Райлли Опелке в полуфинале. Грунтовый сезон Ник традиционно пропустил.