Квалифаер Анастасия Тихонова сыграет с Флипкенс в 1-м круге турнира в Хертогенбосхе

Организаторы травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) провели распределение квалифаеров по женской сетке соревнований.

21-летняя Анастасия Тихонова стала единственной российской теннисисткой, которая успешно преодолела квалификационный этап. В первом круге соревнований она сыграет с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс. Отметим, что в случае победы Тихонова выйдет либо на соотечественницу Людмилу Самсонову (5), либо на американку Энн Ли.

В основную сетку Хертогенбосха попали ещё пять россиянок: Вероника Кудерметова (6), Екатерина Александрова (7), Анна Калинская, Анна Блинкова и Виталия Дьяченко.

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.