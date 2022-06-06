Квалифаер Анастасия Тихонова сыграет с Флипкенс в 1-м круге турнира в Хертогенбосхе

Организаторы травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) провели распределение квалифаеров по женской сетке соревнований.
21-летняя Анастасия Тихонова стала единственной российской теннисисткой, которая успешно преодолела квалификационный этап. В первом круге соревнований она сыграет с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс. Отметим, что в случае победы Тихонова выйдет либо на соотечественницу Людмилу Самсонову (5), либо на американку Энн Ли.
В основную сетку Хертогенбосха попали ещё пять россиянок: Вероника Кудерметова (6), Екатерина Александрова (7), Анна Калинская, Анна Блинкова и Виталия Дьяченко.
Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.
- 6 июня 2022
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