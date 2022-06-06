Все оставшиеся матчи в Хертогенбосхе перенесены на завтра из-за дождя

Организаторы спаянного (мужского и женского) турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) объявили, что все оставшиеся на сегодня, 6 июня матчи перенесены на завтра из-за дождя.

Оставшиеся матчи в Хертогенбосхе.

Женщины:

Екатерина Александрова (Россия, 7) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:2

Виталия Дьяченко (Россия) – Шелби Роджерс (США)

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Катерина Байндль (Козлова) (Украина)

Людмила Самсонова (Россия, 5) – Энн Ли (США).

Мужчины:

Доминик Кёпфер (Германия) – Камиль Майхшак (Польша) – 1:3

Дженсон Бруксби (США,8) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, WC)

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Аляж Бедене (Словения).

Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Элисон Риске, у мужчин — француз Адриан Маннарино.