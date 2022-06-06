Рафаэль Надаль сфотографировался с кубком «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни

Бывшая первая ракетка мира и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал фотографию с кубком Открытого чемпионата Франции 2022 года на фоне знаменитой Эйфелевой башни.

Напомним, вчера, 5 июня, в финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда и стал старейшим победителем турнира в истории.

«Спасибо, Париж», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил € 43 млн. На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).