Даниил Медведев провёл совместную тренировку с Феликсом Оже-Альяссимом в Хертогенбосхе

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев готовится к выступлению на первом турнире на травяном покрытии в сезоне.

Медведев возглавил посев соревнований категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Благодаря высокому номеру посева он пропустит первый круг, а во втором его соперником станет победитель матча Джеймс Дакворт (Австралия) – квалифаер.

Сегодня, 6 июня, Медведев (1) провёл совместную тренировку с девятой ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (2). На выходе с корта теннисистов ожидала толпа поклонников: Медведев и Оже-Альяссим раздали автографы и сделали с ними совместные фото.

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 648 130. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино, завоевавший титул в 2019 году.