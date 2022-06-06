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Даниил Медведев провёл совместную тренировку с Феликсом Оже-Альяссимом в Хертогенбосхе

Даниил Медведев провёл совместную тренировку с Феликсом Оже-Альяссимом в Хертогенбосхе
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев готовится к выступлению на первом турнире на травяном покрытии в сезоне.

Медведев возглавил посев соревнований категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Благодаря высокому номеру посева он пропустит первый круг, а во втором его соперником станет победитель матча Джеймс Дакворт (Австралия) – квалифаер.

Сегодня, 6 июня, Медведев (1) провёл совместную тренировку с девятой ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (2). На выходе с корта теннисистов ожидала толпа поклонников: Медведев и Оже-Альяссим раздали автографы и сделали с ними совместные фото.

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 648 130. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино, завоевавший титул в 2019 году.

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