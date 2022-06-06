Чемпион US Open Доминик Тим рассказал о своём восстановлении после 11-го поражения подряд

Чемпион US Open – 2020, австрийский теннисист Доминик Тим поделился с фанатами новостями о своём восстановлении.
В первом круге прошедшего «Ролан Гаррос» Тим проиграл 87-й ракетке мира, боливийскому теннисисту Уго Дельену со счётом 3:6, 2:6, 4:6. Это поражение стало для него 11-м подряд. Последний раз Доминик выигрывал более года назад, 12 мая 2021 года. После Парижа австриец заявил, что вновь сделает небольшую паузу.
«Хэй, ребята! Давненько мы не виделись. Я провёл свои последние дни с одной стороны – на озере Нойзидль, а с другой – на теннисном корте. Нойзидль – отличное место, чтобы зарядиться энергией, и ещё я наслаждаюсь этой удивительной природой.
Мои тренировки в основном были сосредоточены на ежедневном выполнении огромного количества теннисных ударов. Эти дни прошли для меня хорошо, я заряжен энергией и прогрессом на тренировках! Эти шаги действительно важны для моего прогресса!», — написал Тим в своих социальных сетях.
- 6 июня 2022
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