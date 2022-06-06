Даниил Медведев провёл мастер-класс для детей в Хертогенбосхе

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев провёл открытый мастер-класс для детей в Хертогенбосхе (Нидерланды). Помимо непосредственно тенниса Медведев раздал автографы и сделал совместное фото с будущим поколением.
Медведев возглавил посев стартовавших там соревнований категории ATP-250. Благодаря высокому номеру посева он пропустит первый круг, а во втором его соперником станет победитель матча Джеймс Дакворт (Австралия) – квалифаер.
«Даниил Медведев делится своими лучшими советами и фишками с новым поколением», — прокомментировала мероприятие пресс-служба турнира.
Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе составил € 648 130. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино, завоевавший титул в 2019 году.
- 6 июня 2022
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