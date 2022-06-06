Анетт Контавейт выпустила заявление о разрыве с Дмитрием Турсуновым

Вторая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт выпустило новое заявление о прекращении сотрудничества с бывшим российским теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым.

«Всем привет!

Я хотела бы поблагодарить Дмитрия Турсунова за очень успешное время, которое мы провели вместе. По пути мы одержали ряд крупных побед. Стремясь двигаться вперёд, мы по обоюдному соглашению решили идти разными путями. Я желаю ему только всего самого наилучшего!» — написала Контавейт в своих социальных сетях.

О сотрудничестве Контавейт и Турсунова стало известно в августе 2021 года. Под руководством россиянина Анетт выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.