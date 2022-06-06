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Фото: Ига Свёнтек встретила лето с мыльными пузырями

Фото: Ига Свёнтек встретила лето с мыльными пузырями
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Первая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции 2022 года в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Свёнтек наслаждается отдыхом после затяжного турнира, о чём рассказывает в социальных сетях.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Напомним, в финале минувшего розыгрыша «Ролан Гаррос» Свёнтек обыграла со счётом 6:1, 6:3 американку Кори Гауфф (13), одержав вторую победу на турнирах «Большого шлема» в карьере. Также полька довела свою беспроигрышную серию матчей до 35, повторив рекорд XXI века, до этого принадлежавший именитой американке Винус Уильямс.

Ранее в интервью теннисистка высказалась о своей рекордной серии побед и предстоящем выступлении на Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 9 июля в Лондоне.

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