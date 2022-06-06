Виктория Азаренко снялась с двух травяных турниров

Бывшая первая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2012 года, белорусская теннисистка Виктория Азаренко (19) снялась с двух травяных турниров.

Первый из них, турнир серии WTA-500, пройдёт с 13 по 19 июня в Берлине (Германия). Второй, серии WTA-250, пройдёт с 19 по 25 июня так же в Германии, в городе Бад-Хомбурге.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции 2022 года Азаренко дошла до третьего круга соревнований, где, до этого обыграв румынку Ану Богдан (93) и немку Андрею Петкович (63), уступила по итогам трёх сетов швейцарке Хиль Белен Тайхман (24). Победительницей турнира стала первая ракетка мира Ига Свёнтек.

После проигрыша Тайхман Азаренко призналась, что осталась недовольна своим выступлением на «Ролан Гаррос».