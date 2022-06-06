Рафаэль Надаль: не расстроюсь, если Джокович выиграет 23 ТБШ, а я останусь с 22

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль предположил, сможет ли серб Новак Джокович обойти его по количеству побед на мэйджорах. На данный момент у Джоковича 20 титулов, как и у швейцарца Роджера Федерера.

«Честно говоря, я не расстроюсь, если Новак выиграет 23 турнира «Большого шлема», а я останусь с 22-мя. Я думаю, это совсем не повлияет на моё счастье. Даже ни на процент», — приводит слова Надаля Wionews со ссылкой на эфир CNN.

22-я победа на ТБШ Надаля случилась на «Ролан Гаррос» — 2022. В финале соревнований Надаль разгромила представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Это 14-й титул Рафаэля на Открытом чемпионате Франции, что является абсолютным рекордом.